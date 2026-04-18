تشير دراسات علمية حديثة إلى تحول نوعي في فهم آليات عمل الدماغ، ما قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر دقة وفعالية لاضطرابات الصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، عبر تسليط الضوء على نوع من الخلايا يعرف بـ"الخلايا النجمية".

كيف تؤثر الخلايا العصبية على عمل الدماغ؟

وعلى مدار عقود، ركز الطب النفسي على الخلايا العصبية "النيورونات" بوصفها العنصر الأساسي في وظائف الدماغ، إلا أن نتائج العلاجات ظلت محدودة نسبيا، وفقا لموقع thetimes.

غير أن الأبحاث الحديثة أعادت النظر في هذا المفهوم، بعدما كشفت أن الخلايا النجمية، التي كان يعتقد سابقا أنها تؤدي دورا داعما فقط، تمارس دورا محوريا في تنظيم الإشارات العصبية، خاصة عند نقاط الاتصال بين الخلايا المعروفة بالمشابك العصبية.

وأظهرت دراسات اعتمدت على تقنيات متقدمة في البيولوجيا الجزيئية أن هذه الخلايا تسهم بشكل مباشر في عمليات التعلم والذاكرة وتنظيم الانفعالات.

وفي منطقة اللوزة الدماغية المرتبطة بالخوف، لوحظ نشاط ملحوظ للخلايا النجمية أثناء تكوين ذكريات الخوف، كما نجح الباحثون في تعديل استجابات الكائنات للتجارب الصادمة من خلال التحكم في نشاط هذه الخلايا.

ما هي فوائد الخلايا النجمية؟

وتتمتع الخلايا النجمية بميزة إضافية تتمثل في إمكانية استهدافها بدقة، إذ تحمل بروتينات مميزة تختلف من منطقة إلى أخرى داخل الدماغ.

فعلى سبيل المثال، يظهر بروتين "NFIA" بشكل خاص في الخلايا النجمية داخل الحصين، ما يفتح المجال أمام تطوير أدوية تستهدف مناطق محددة دون التأثير على بقية الجسم، وهو ما قد يسهم في تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات النفسية الحالية.

لماذا ترتفع معدلات الاضطرابات النفسية لدى النساء؟

وفي سياق متصل، كشفت الأبحاث عن وجود اختلافات في سلوك هذه الخلايا بين الذكور والإناث، وهو ما قد يفسر ارتفاع معدلات بعض الاضطرابات النفسية لدى النساء، ويدعم التوجه نحو تطوير علاجات مخصصة تراعي الفروق البيولوجية بين الجنسين.

ويعمل العلماء حاليا على تطوير أدوية تستهدف الخلايا النجمية بشكل مباشر، من بينها عقار تجريبي يعرف باسم "KDS2010"، يهدف إلى تقليل الذكريات الاقتحامية المرتبطة بالصدمات النفسية.

ورغم أن الانتقال من نتائج التجارب على الحيوانات إلى التطبيقات البشرية لا يزال يمثل تحديا، فإن هذه الاكتشافات تضع الخلايا النجمية في صدارة المرشحين لقيادة الجيل القادم من علاجات الصحة النفسية.

