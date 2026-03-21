فخ المقارنة.. كيف تؤثر مواقع التواصل على صحتك النفسية؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:30 م 21/03/2026

في عصر أصبحت فيه تطبيقات مثل Facebook وInstagram وTikTok جزءا من الروتين اليومي، يحذر خبراء الصحة النفسية من تأثيرات خفية تتسلل إلى المستخدمين دون وعي.

ووفقا موقع Healthline، فإن الاستخدام المفرط لهذه المنصات يرتبط بزيادة القلق والتوتر وتراجع تقدير الذات.

هل المقارنة المستمرة تضعف ثقتك بنفسك؟

تصفح الصور المثالية لحياة الآخرين يدفع المستخدم إلى مقارنة نفسه بشكل سلبي، ما يؤثر على صورته الذاتية.

هذا النوع من المقارنات غير الواقعية قد يؤدي إلى الشعور بالنقص أو الإحباط، خاصة لدى الشباب.

هل تؤثر الإشعارات على تركيزك وحالتك المزاجية؟

الإشعارات المستمرة تحفز الدماغ بشكل متكرر، ما يجعل من الصعب الحفاظ على التركيز، كما أن التفاعل السريع مع الرسائل والإعجابات يخلق حالة من التوتر المستمر، وفق خبراء American Psychological Association.

هل تسبب مواقع التواصل الإدمان دون أن تدرك؟

تعتمد هذه المنصات على نظام المكافأة في الدماغ، حيث يشعر المستخدم بالمتعة عند تلقي التفاعل، هذا النمط يشبه إلى حد كبير آليات الإدمان، ما يدفع البعض لقضاء ساعات طويلة دون انتباه.

هل تؤثر على جودة النوم؟

استخدام الهاتف قبل النوم، خاصة تصفح مواقع التواصل، يعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يربك الساعة البيولوجية ويؤدي إلى الأرق.

هل تزيد من الشعور بالعزلة رغم التواصل؟

رغم أنها وسيلة للتواصل، إلا أن الاستخدام المفرط يقلل من التفاعل الواقعي، ما يعزز الشعور بالوحدة، التفاعل الرقمي لا يعوض العلاقات الإنسانية المباشرة.

كيف تحمي نفسك؟

ينصح خبراء Mayo Clinic بعدة خطوات بسيطة:

تحديد وقت يومي لاستخدام التطبيقات.

إيقاف الإشعارات غير الضرورية.

تخصيص وقت للأنشطة الواقعية.

تجنب التصفح قبل النوم.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لك عند مشاهدة "الريلز" بإفراط كل يوم؟

"مقاطع الريلز".. ما تأثيرها على دماغ الشباب والأطفال؟

أضرار استخدام سماعات الهاند فري أثناء النوم.. قد تصدمك

