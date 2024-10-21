20 صور لـ أغرب 6 مباني في العالم.. لن تصدق شكلها

ما قصة أغنى قرية في آسيا؟.. لن تتخيل سر ثرائها - 10 صور ساحرة

كتبت- أسماء مرسي:

السفر حول العالم هو فرصة لاكتشاف ثقافات جديدة وعجائب طبيعية وهندسة معمارية فريدة.

في هذا الصدد، إليكم أغرب المباني التي ستدهشك بجمالها وتصميمها الغريب، وفقا لموقعي "pandotrip" و"owlcation".

برج بيزا المائل في إيطاليا

يقع برج بيزا المائل في مدينة بيزا الإيطالية، اشتهر هذا البرج بميلانه المميز الذي بدأ يظهر بعد فترة وجيزة من بدء بنائه في القرن الثاني عشر، يرجع سبب هذا إلى عدم استقرار التربة وعدم كفاية أعمال الأساس.

بالرغم من هذا الميل، استمر البناء حتى اكتماله، ليصبح أحد أشهر المعالم السياحية في العالم.

مبني كازا ميلا في إسبانيا

في مدينة برشلونة الإسبانية، يقف كازا ميلا، أحد أشهر أعمال المهندس المعماري أنطوني غاودي، يُعرف هذا المبنى أيضا باسم "لا بيدريرا" أي المحجر، نسبة إلى شكله الخارجي الذي يشبه الصخور.

يعتبر كازا ميلا تحفة فنية معمارية بفضل تصميمه المبتكر وواجهاته الحجرية المنحنية وشرفاته الحديدية.

البيت المعوج في بولندا

المنزل المعوج في مدينة سوبوت، بولند تحفة فنية معمارية فريدة، مستوحى من رسومات الفنان جان مارسين سانسر، يمتاز بتصميمه المنحني.

ليس المنزل المعوج مجرد مبنى سكني، بل هو مركز نابض بالحياة يضم متاجر وحانات ومطاعم، تصميمه المبتكر يجمع بين الفن والثقافة والتجارة، ما يجعله وجهة سياحية شهيرة.

مبنى فورست سبيرال في ألمانيا

هذا المبنى السكني الفريد من نوعه يجمع بين الهندسة المعمارية والطبيعة بطريقة ساحرة، فقد صممه الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر على شكل دوامة مغطاة بالكامل بالأشجار والشجيرات.

هذا التصميم يجعل المبنى يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ من الغابة المحيطة به.

البيت الراقص في جمهورية التشيك

صمم هذا المبني المهندس المعماري فلادو ميلونيك بالتعاون مع فرانك جيري، فهو يمثل تحفة فنية معمارية مستوحاة من الراقصين فريد أستير وجينجر روجرز.

البيت الحجري في البرتغال

في قرية فافي البرتغالية، يختبئ بين الصخور منزل حجري فريد من نوعه، هذا المنزل، الذي بُني باستخدام أربعة أحجار عملاقة، مثالا رائعا على العمارة المستدامة والاندماج مع البيئة المحيطة

تصميمه البسيط والأنيق يجعله يبدو وكأنه جزء طبيعي من التضاريس.

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