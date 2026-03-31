تصدرت جملة "هوم تيكا تيكا هوم" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم الفنان دياب المقطع في مسلسل "هي كيميا"، الذي عرض في رمضان الماضي.

وأكدت رنا، ابنة الملحن الموسيقي الراحل حسن أبو السعود، في منشور لها عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، أن والدها هو الصوت الذي يظهر في مقدمة الأغنية الشهيرة "والله ولعب الهوى" للفنان أحمد عدوية، ويردد جملة "هوم تيكا تيكا هوم".

عبدالوهاب الدكالي وعدوية وتريند "هوم تيكا تيكا هوم"

وتصاعد الجدل حول "والله ولعب الهوى"، وهي الأغنية التي قدمها المطرب الشعبي أحمد عدوية، وكتب كلماتها الشاعر حسن أبو عتمان، ووضع لحنها الملحن حسن أبو السعود، مع ما تردد عن تشابه لحنها مع أغنية شهيرة للمطرب المغربي الراحل عبدالوهاب الدكالي، وهي "مرسول الحب".

ورد الملحن أشرف السرخوجلي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، على سؤال عن التشابه بين الأغنيتين، وأجاب: "فيما يخص اللحن، هناك اختلاف واضح بين الأغنيتين ولا يوجد أي تشابه".

وتابع: "أما فيما يخص جملة (هوم تيكا هوم)، ووفقاً للتسجيلات المتاحة في موقع الفيديوهات يوتيوب، يظهر المطرب الراحل عبدالوهاب الدكالي، على أنه قدمها في أغنيته (مرسول الحب)، قبل تقديم المطرب الشعبي أحمد عدوية نفس المقطع في أغنية (والله ولعب الهوى)".

يذكر أن المطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي، الذي أطلق عليه عميد الأغنية المغربية، قدم أغنيته الشهيرة "مرسول الحب" عام 1972، ونالت شهرة واسعة، قبل أن يقوم العديد من المطربين والمطربات بإعادة غنائها، ومنهم راغب علامة، وحميد الشاعري، وجنات.

تعليق رنا حسن أبو السعود

عبد الوهاب الدكالي يغني مرسول الحب



أحمد عدوية يغنى والله ولعب الهوى



