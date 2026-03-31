رد دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، على تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عقب تصريحاته الأخيرة بتحذير محمد صلاح من الانتقال هناك.

وكان إبراهيم حسن قد صرح في وقت سابق، أن صلاح عليه ألا ينتقل للدوري الأمريكي، لإنه سيبتعد حينها عن الأضواء والشهرة.

تصريحات دون جاربر عن محمد صلاح

ليرد دون جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة "جارديان" وقال: هذه المرة الأولى التي أسمع فيها هذا، ولكننا نواجه دائمًا تشكيكًا في قدراتنا مع أن دورينا يضم ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، والعديد من النجوم الدوليين".

وتابع: "يمكنني إرسال إشتراك لخدمة متابعة مباريات الدوري الأمريكي للمسؤولين حتى يتمكنوا من متابعة ميسي".

وواصل جاربر: "التشكيك في الدوري الأمريكي غير مقبول تمامًا، نحن نمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى، والصورة النمطية تغيرت في السنوات الأخيرة، حيث أن، الدوري الأمريكي لكرة القدم نجح في إثبات مكانته عالميًا".

واختتم: "ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر شعبية في العالم ويتواجد هنا".

