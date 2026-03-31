مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

- -
20:30

أوروجواي

إعلان

"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

04:17 م 31/03/2026

النجم المصري محمد صلاح

رد دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، على تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عقب تصريحاته الأخيرة بتحذير محمد صلاح من الانتقال هناك.

وكان إبراهيم حسن قد صرح في وقت سابق، أن صلاح عليه ألا ينتقل للدوري الأمريكي، لإنه سيبتعد حينها عن الأضواء والشهرة.

تصريحات دون جاربر عن محمد صلاح

ليرد دون جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة "جارديان" وقال: هذه المرة الأولى التي أسمع فيها هذا، ولكننا نواجه دائمًا تشكيكًا في قدراتنا مع أن دورينا يضم ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، والعديد من النجوم الدوليين".

وتابع: "يمكنني إرسال إشتراك لخدمة متابعة مباريات الدوري الأمريكي للمسؤولين حتى يتمكنوا من متابعة ميسي".

وواصل جاربر: "التشكيك في الدوري الأمريكي غير مقبول تمامًا، نحن نمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى، والصورة النمطية تغيرت في السنوات الأخيرة، حيث أن، الدوري الأمريكي لكرة القدم نجح في إثبات مكانته عالميًا".

واختتم: "ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر شعبية في العالم ويتواجد هنا".

إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
رسميا.. التعليم تعلن أول موعد لامتحانات البكالوريا
رسميا.. التعليم تعلن أول موعد لامتحانات البكالوريا
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟

إعلان

إعلان

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ