تختلف عادات النجاح بين رجال الأعمال، لكن أغلب التجارب العالمية تكشف عن نقطة مشتركة وهي إدارة الساعات الأولى من اليوم باعتبارها الأكثر تأثيرا على جودة القرارات وحجم الإنجاز خلال اليوم الكامل.

ما هي العادات الصباحية للأثرياء؟

وبحسب موقع Forbes، فإن عددا من رواد الأعمال يحرصون على بدء يومهم في وقت مبكر قبل ضغط الاتصالات والاجتماعات، بهدف استغلال الهدوء الصباحي في ترتيب الأولويات وبناء تصور واضح لمهام اليوم.

بينما تخصيص فترة صباحية ثابتة للتخطيط أو التفكير الاستراتيجي يرتبط بارتفاع مستوى التركيز، وتحسن القدرة على اتخاذ قرارات أقل اندفاعا وأكثر دقة، مقارنة بالقرارات التي تتخذ تحت ضغط الوقت.

وتظهر دراسات في علم الأعصاب السلوكي أن ممارسة نشاط بدني خفيف في بداية اليوم، مثل المشي أو التمارين القصيرة، تساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين الأداء الذهني، بما ينعكس على سرعة الاستجابة وكفاءة العمل.

كما تتكرر ضمن أنماط الناجحين عادة تجنب استخدام الهاتف فور الاستيقاظ، وهي ممارسة تستخدم لتقليل التشتيت الرقمي، ومنح الدماغ مساحة زمنية للانتقال التدريجي إلى حالة التركيز بدلا من الاستهلاك الفوري للمعلومات.

وتوضح أبحاث في علم السلوك التنظيمي أن الالتزام بروتين صباحي ثابت يعزز ما يعرف بـ"الانضباط الذاتي التراكمي"، وهو عامل مؤثر في تحسين إدارة الوقت، ورفع القدرة على الالتزام بالأهداف طويلة المدى.

وتكمن قيمة الروتين الصباحي بقدرته على إعادة ضبط الإيقاع الذهني قبل بدء التفاعل مع ضغوط العمل اليومية، ما يمنح الفرد مساحة أكبر للتحكم في مسار يومه بدلا من الاستجابة العشوائية له.

وبين اختلاف التفاصيل الشخصية من رجل أعمال لآخر، يظل القاسم المشترك هو تحويل الصباح من وقت تلقائي إلى أداة لإعادة تنظيم العقل والقرارات، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء المهني طوال اليوم.

