قال الدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، إن مشروع التحول الرقمي بالنقابة لا يقتصر على كونه تحديثا تقنيا، بل يمثل "نقلة حضارية" شاملة تهدف إلى إتاحة مختلف الخدمات النقابية للمهندسين بشكل متكامل، مشدداً على أن نجاح المشروع مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.

التحول الرقمي على رأس أولوياتنا منذ اليوم الأول

وأوضح "عبدالغني" أن المنصة الرقمية الجاري تنفيذها ستُمكن المهندسين من الحصول على كافة الخدمات إلكترونيا، وفي مقدمتها منظومة الخدمات العلاجية، بما يحقق السرعة في التنفيذ ويُسهم في تقليل الوقت والجهد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده نقيب المهندسين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي، بحضور المهندس محمود عرفات – الأمين العام للنقابة.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، المهندسة غادة لبيب- عضو المجلس الأعلى للنقابة، ونائب وزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي، الدكتورة المهندسة مها عبد الناصر- عضو مجلس النواب، والدكتور المهندس مصطفى أبوزيد والمهندس ياسين محمد ياسين عضوا المجلس الأعلى للنقابة، والدكتور مصطفى صالح رئيس لجنة التحول الرقمي بالنقابة، والدكتور محمد شعير مدير برامج التحول الرقمي بوزارة الاتصالات، وأعضاء إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إدارة مشروعات التحول الرقمي، وممثلي الشركات المنفذة.

وخلال اللقاء تم استعراض الرؤية العامة للمشروع، والموقف التنفيذي، والجدول الزمني، إلى جانب التحديات والتوصيات، حيث يتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء منصة معلوماتية وخدمية تُعد المنبر الرسمي للنقابة لتقديم الخدمات، وتطوير الموارد والمؤسسات، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية بما يحقق تحولا رقمياً متكاملا، ويربط بين النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.

عرض خطة عمل الشركات المنفذة للمنصة

كما عرض ممثلو الشركات المنفذة ما تم إنجازه حتى الآن، وخطة العمل للفترة المقبلة، في إطار استكمال مراحل المشروع وفق جداول زمنية محددة.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة الإسراع في إتاحة المنصة الرقمية للمهندسين، في أقرب وقت ممكن، مؤكداً تذليل جميع العقبات التي تواجه الإسراع في تنفيذها، كما أعلن تكليف أحد المهندسين بمتابعة تنفيذ المشروع بشكل يومي، والعمل على حل أي معوقات بشكل فوري.

وطلب" عبدالغني" من الشركات المنفذة تقديم تقارير نصف أسبوعية تتضمن نسب الإنجاز والتحديات، لضمان سرعة التعامل معها، مؤكداً التزامه بإزالة أي عقبات إدارية أو تقنية قد تؤثر على سير العمل.

وأعرب نقيب المهندسين عن تقديره للجهود المبذولة منذ إطلاق فكرة المشروع، مشيداً بالدور التنفيذي للمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة.