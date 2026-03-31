إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان يوم الثلاثاء، حيث أكد أن التقارير عن صواريخ أُطلقت نحو تركيا "لا أساس لها تمامًا" وحذر من "عمليات أعلام كاذبة".

وتأتي تصريحاته بعد أن قالت تركيا، العضو في حلف الناتو، في أربع مناسبات منفصلة، إن صواريخ أُطلقت من إيران المجاورة وتم اعتراضها في مجالها الجوي منذ بداية الحرب. وفي يوم الإثنين، صرّح وزير الدفاع التركي أن أصول دفاعية تابعة لحلف الناتو قامت بتحييد صاروخ باليستي أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، ملخصًا لمكالمة وزيري الخارجية، جاء فيه: "وصف عراقجي التقارير المنشورة من بعض المصادر التي زعمت أن صواريخ أُطلقت من إيران نحو تركيا بأنها لا أساس لها تمامًا"

كما حذر عراقجي من "تكرار عمليات أعلام كاذبة من قبل أعداء السلام والصداقة في المنطقة"، مشيرًا إلى أن إيران "تعتبر نفسها ملتزمة بمبدأ الجيرة الحسنة واحترام السيادة الوطنية والترابية لتركيا، ومستعدة للتعاون الفني المشترك للتحقق من أي ادعاءات محتملة".