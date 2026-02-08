حدث فلكي نادر في فبراير 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

كتبت- شيماء مرسي

ستشهد سماء شهر فبراير 2026 ظاهرة فلكية نادرة تعرف بـ "موكب الكواكب" حيث تضم 6 كواكب هي (عطارد والزهرة وزحل وأورانوس ونبتون والمشتري).

وتعد ليلة 28 فبراير 2026 بعد غروب الشمس بنصف ساعة الأفضل لمشاهدة هذا الحدث الفلكي، إذ ستكون الكواكب مرئية بعد غروب الشمس، وخلال هذه الفترة يصبح كوكب عطارد أكثر وضوحا، وفقا لـ "moneycontrol".

وفي هذا الصدد، نكشف لكم الأبراج الأكثر حظا بسبب هذه الظاهرة، وفق ما كشف موقع "economictimes".