قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة، بمعاقبة "عامل" بالوارق بالسجن المشدد لمدة 13 عامًا، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل "عامل" رميًا بالرصاص بالطريق العام بمنطقة وراق العرب فيما برأت آخر من الجناية.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 10082 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 7000 لسنة 2025 كلى شمال الجيزة، أن "يوسف معوض"، و" محمود عيسي"، شرعا في قتل المجني عليه "عرفه ع"، عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك في اليوم السادس والعشرين من يونيو 2025 في الوراق بالجيزة.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمان أعدا لتنفيذ جُرمهما سلاح ناري "فرد خرطوش"، وتوجه إلى المكان الذي أيقنا مروره منه وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول "يوسف" عليه عيارين ناريين.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الثاني "محمود" تواجد على مسرح الجريمة لتوصيل الأول "يوسف" والشد من أزره، قاصدين من ذلك قتله المجني عليه بالطريق العام، إلا أن خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل فيه وهو إصابة المجني عليه في ذراعه المجني عليه فأحدث عاهة تقدر بنسبة 80%.

وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي الشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخائر والتي أدانت الأول بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في القتل وحيازة سلاح وذخائر فيما إدانته بالسجن 3 سنوات لحيازة خرطوش.