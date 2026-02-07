إعلان

إصدار ثاني أعلى تحذير من العواصف في أجزاء من البرتغال وإسبانيا

كتب : مصراوي

03:53 م 07/02/2026 تعديل في 04:00 م

عاصفة

د ب أ

أصدرت أجزاء من البرتغال وجنوب إسبانيا اليوم السبت، ثاني أعلى مستوى من التحذير من العواصف، بسبب عاصفة قوية أخرى تجتاح المنطقة من المحيط الأطلسي.

وصدرت الإنذارات البرتقالية وسط أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية على السواحل.

وضربت العاصفة مارتا البرتغال صباح اليوم السبت، قبل أن تضرب أجزاء من إسبانيا، لاسيما في المناطق الجنوبية والغربية من الأندلس وإكستريمادورا، بعد أيام فقط من تعرض معظم شبه الجزيرة الأيبيرية لطقس عاصف.

وفي إسبانيا، توفيت امرأة في أحد الأنهار في منطقة مالقة، طبقا لما ذكرته قناة (آر.تي.في.إي) التلفزيونية.

وفي البرتغال، لقي إجمالي 13 شخصا حتفهم الأسبوع الماضي، نتيجة لسلسلة من العواصف. وفي البلدين، تم استدعاء الجيش لدعم خدمات الحماية المدنية.

البرتغال إسبانيا المحيط الأطلسي

