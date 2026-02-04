عادة مهلكة.. ماذا يحدث لعقلك وجسمك بعد السهر المتواصل؟

لا شك في أن السهر المتواصل وحرمان الجسم من النوم من العادات الشائعة في نمط الحياة الحديث، إلا أن دراسات حديثة حذرت من أن الاستمرار فيها قد يخلف آثارا خطيرة على الدماغ ووظائف الجسم الحيوية، بعضها يظهر سريعا، وأخرى تتراكم بصمت على المدى الطويل.

ووفقا لموقع Mayo Clinic، فإن أول المتأثرين بقلة النوم هو الدماغ، إذ تبدأ القدرات المعرفية في التراجع بعد ساعات قليلة من السهر، ويشمل ذلك ضعف التركيز، وبطء ردود الفعل، وتراجع القدرة على اتخاذ القرار، وهي أعراض تشبه في تأثيرها تعاطي الكحول بنسب مرتفعة.

اضطراب كيمياء الدماغ

وتشير دراسات صادرة عن المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية "NIH" إلى أن السهر يمنع الدماغ من أداء إحدى وظائفه الأساسية، وهي تنظيم النواقل العصبية المسؤولة عن المزاج والذاكرة، ومع استمرار الحرمان من النوم، يزداد إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يرفع احتمالات القلق، والاكتئاب، والانفعال الحاد.

الجسم في حالة إنذار

من جهتها، تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" أن قلة النوم تؤثر مباشرة على الجهاز المناعي، إذ تقل قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ويصبح أكثر عرضة لنزلات البرد والأمراض الفيروسية، كما يؤدي السهر إلى اضطراب هرمونات الجوع، ما يزيد الشهية للطعام عالي السعرات ويرفع خطر زيادة الوزن.

القلب والتمثيل الغذائي في دائرة الخطر

كما أن السهر المتكرر قد يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، نتيجة الإجهاد المستمر للجهاز العصبي، كما يرتبط الحرمان المزمن من النوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بسبب ضعف استجابة الجسم للأنسولين.

هلوسات وتشوش إدراكي

وفي الحالات الشديدة، خاصة بعد 24 إلى 48 ساعة من السهر المتواصل، قد تظهر أعراض عصبية لافتة، مثل التشوش الذهني، واضطراب الإدراك الزمني، وحتى رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، وهي أكد موقع Mayo Clinic أنها مؤشر على إرهاق حاد في الدماغ يتطلب تدخلا فوريا.

يوصي الأطباء البالغين بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميا، مع الالتزام بروتين نوم منتظم، وتجنب الشاشات المضيئة قبل النوم، معتبرين أنه ضرورة بيولوجية لا تقل أهمية عن الغذاء والماء.

ويجمع المختصون على أن السهر قد يبدو خيارا مؤقتا لإنجاز العمل أو الترفيه، لكنه على المدى البعيد ثمن صحي باهظ يدفعه العقل والجسد معا.







أقرأ أيضًا:



شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر







