السيسي يقود سيارة كهربائية من إهداء أردوغان خلال زيارته القاهرة

كتب : محمد أبو بكر

07:40 م 04/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي واردوغان

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، أهدى الرئيس سيارة كهربائية، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحباً الرئيس إردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.

