سائق توك توك يُنهي حياته بتناول مادة سامة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يعمل سائق توك توك بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، على إنهاء حياته مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لخلافات متكررة مع أسرته ومروره بأزمة نفسية ومادية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالعثور على "س.ش" جثة هامدة داخل منزله إثر تناول مادة سامة، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط، وتحرير محضر بالحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بضغوط نفسية متزايدة نتيجة الخلافات الأسرية والمشكلات المادية، ما دفعه إلى الإقدام على الانتحار.

وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية أو أفكار انتحارية، عبر أكثر من جهة، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700، 0220816831، على مدار اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يُعد من الكبائر الكبرى، وأن التعامل مع حالات الانتحار يجب أن يكون من منظور مرض نفسي يمكن علاجه بالتدخل الطبي والنفسي المتخصص، دون التقليل من خطورة الفعل أو خلق حالة تعاطف مبالغ فيها.