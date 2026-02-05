إعلان

من قصر الاتحادية لمدينة نصر.. السيسي يقود سيارة مهداة من أردوغان - فيديو

كتب : محمد أبو بكر

12:12 ص 05/02/2026
    السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي (1)
    السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي (3)

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة كهربائية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان له، الأربعاء، أن ذلك بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوعان الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحباً الرئيس أردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.

الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس عبد الفتاح السيسي أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية زيارة الرئيس التركي إلى مصر

