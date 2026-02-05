رفع إشغالات وموقع جديد للباعة.. ماذا يحدث في شارع العريش بالجيزة؟

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتنفيذ حملات مكثفة بشارع العريش، تستهدف تحقيق الانضباط والتصدي لكافة الإشغالات والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة موسعة على شوارع العريش وفيصل، استهدفت رفع جميع التعديات والإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين من الطريق العام، وإزالة المخالفات وفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين دون أي معوقات.

من جانبه، كشف المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شدد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والدورية للشارع على مدار اليوم، والتعامل بحزم مع جميع المخالفات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الطريق العام.

وأوضح "مرعي"، في تصريحات لمصراوي، أن المحافظة تستكمل حاليًا إجراءات تخصيص موقع بديل للباعة الجائلين بشارع العريش وتجهيزه بشكل حضاري، ليكون موقعًا منظمًا لهم، بما يسهم في منع أي إشغالات أو تعديات بالشارع بشكل دائم خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه جرى اختيار عددا من المناطق لإنشاء أسواق حضارية وجار تطويرها حاليًا، تمهيدًا لنقل جميع بائعي شارع العريش إليها مجانًا، مع تعميم التجربة مستقبلًا للقضاء نهائيًا على ظاهرة الباعة الجائلين بالشوارع.

كان مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، كشف أن هناك خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى شارع العريش والشوارع المحيطة به، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مواجهة العشوائيات بشكل مكثف، مضيفا:"الشوارع دي هترجع زي زمان".

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الجهود الحالية تحتاج إلى وعي مجتمعي وتعاون من الأهالي، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول جذرية من أجل عودة الشارع إلى وضعه الطبيعي قريبًا.

