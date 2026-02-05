إعلان

البرهان: القضاء على "التمرد" اقترب

كتب : مصراوي

12:56 ص 05/02/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

بورتسودان - (د ب أ)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن موعد القضاء على التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، بات قريبا.

ويأتي حديث البرهان بعد يوم واحد من إعلان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، توصل الآلية الرباعية التي تضم بلاده والسعودية والإمارات ومصر، إلى وثيقة لإحلال السلام في السودان مقبولة لدى طرفي النزاع، بحسب صحيفة سودان تريبيون السودانية.

وقال البرهان، خلال حديثه أمام حشد جماهيري في منطقة التكينة بولاية الجزيرة، إن "النصر بات قريبا، وهزيمة الخونة والقضاء على التمرد آتية، ونحن والتمرد لا يمكن أن نتعايش مجددًا".

واعتبر وقفة أهالي التكينة التي احتلتها قوات الدعم السريع في وقت سابق بمثابة "الوقود والتجربة الحقيقية التي انطلقت منها المقاومة الشعبية لمحاربة التمرد من الداخل، وهي مواقف خالدة سيسجلها التاريخ".

وأضاف: "النصر الذي بدأ من التكينة سيستمر حتى تحرير كامل تراب الوطن من دنس التمرد والخونة". وشدد على أن السودان لن يسع مَن يخططون لخلق الأزمات فيه.

وفي السياق، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب قائد الجيش شمس الدين كباشي، إن القوات المسلحة ماضية في معركة الكرامة حتى تطهير كل شبر.وتابع: "النصر آت قريبا لا محالة".

وذكر كباشي أن الهدف الأساسي بعد تحرير المناطق يتمثل في تأمين عودة المواطنين إلى ديارهم في مناطق كردفان ودارفور، للبدء في مسيرة إعادة الإعمار والتعافي والتنمية.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع السودان

