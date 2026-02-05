حدث ليلًا| أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية وتوقعات طقس الخميس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"العمل" تعلن عن وظائف بالأردن برواتب تصل لـ450 دينارًا - التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل للمصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني لتسهيل إجراءات التشغيل ومكافحة ظاهرة السمسرة، وذلك بالتنسيق مع المكتب العمالي بالأردن برئاسة محمود فهمي.

مصرون على حماية الفضاء الرقمي.. "اتصالات البرلمان" تعلق على حجب "روبلوكس"

أشاد محسن حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية لما قامت به من إجراءات حاسمة في حجب تطبيق «روبلوكس»، مؤكداً أنها خطوة تعكس يقظة مؤسسات الدولة وحرصها الدائم على حماية قيم المجتمع المصري وصون الهوية الثقافية والأخلاقية من أي محتوى قد يؤثر سلبًا على أبنائنا.

الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 5 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

ننشر صور السيارة المُهداة من أردوغان للرئيس السيسي

أهدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الرئيس السيسي، سيارة كهربائية، الأربعاء، بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ممثلى شباب المطرية القائمين على تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعى سنوى بعزبة حمادة بحى المطرية لمتابعة التجهيزات الخاصة بهذا الحدث.

الاستثمارات والتبادل التجاري.. نص كلمة الرئيس السيسي فى منتدى الأعمال المصرى التركى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري – التركي، الذي انعقد اليوم بالقاهرة في إطار زيارة الرئيس التركي إلى مصر.

