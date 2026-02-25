هل تهدد التوترات الأمريكية الإيرانية بخروج الأموال الساخنة من مصر؟

كتب- أحمد الخطيب:

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن التخارج الحالي من الأموال الساخنة من البورصة والبنوك يقع ضمن الحدود الطبيعية أو المتوقعة، ولا يمثل موجة اندفاع كبيرة.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تدار حاليًا عبر حسابات مستقلة بعيدًا عن الاحتياطيات، مع توافر أصول سريعة التحول إلى سيولة، بما يتيح التعامل مع أي موجات خروج محتملة مهما كانت سرعتها.

كان سعر الدولار ارتفع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم بنحو 23 قرشا ليتخطى حاجز الـ 48 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر قبل أن يقلل مكاسبه مع نهاية التعاملات تحت ضغط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية "الأموال الساخنة".

خلال تعاملات أمس خرج نحو 675 مليون دولار من الأموال الساخنة من السوق الثانوي تحت ضغط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية للحرب الروسية الإيرانية.

وأضاف عبد العال أن استمرار ارتفاع العائد الحقيقي في مصر، إلى جانب كون مستوى المخاطر ما زال في نطاق مقبول نسبيًا، يدعم بقاء هذه الاستثمارات، متوقعًا استمرار تدفقها خلال عام 2026، ما لم يحدث تصعيد غير اعتيادي في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد أن صافي التدفقات في الأوقات الطبيعية يتراوح بين دخول وخروج بقيم محدودة، قد تصل إلى 250 أو 300 مليون دولار، وفي فترات التوتر لا تتجاوز مليارًا أو ملياري دولار أسبوعيًا، قبل أن تعود التدفقات مرة أخرى، مدعومة بجاذبية العائد الحقيقي على الجنيه المصري مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة.

في تطور جديد يعكس تصاعد حدة الخطاب بين واشنطن وطهران، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي خلاف داخل المؤسسة العسكرية بشأن التعامل مع إيران، مؤكدًا عبر منصة "تروث سوشيال" أن قرار أي تحرك عسكري يظل بيده شخصيًا.

وشدد ترامب على تفضيله التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من تداعيات "سيئة للغاية" حال فشل المفاوضات، في رسالة اعتبرت تصعيدًا سياسيًا يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية، خاصة مع حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه أي توتر عسكري محتمل في المنطقة.

وأوضح عبد العال، أن حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر بلغ نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن وتيرة الخروج الحالية تعد متدرجة وليست مفاجئة، مقارنة بما حدث في أزمات سابقة عندما خرجت نحو 22 مليار دولار خلال أسبوع واحد.

وأشار إلى أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية أو التجارية عالميًا - خاصة إذا تحولت إلى صراعات موسعة تؤثر على سلاسل الإمداد والتحويلات المالية - قد يدفع إلى زيادة وتيرة التخارج من الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأضاف عبد العال، أن ما يعرف بالأموال الساخنة أو الاستثمار الأجنبي غير المباشر تديره مؤسسات مالية كبرى تمتلك إدارات محترفة لإدارة المخاطر، موضحًا أنها بطبيعتها تقبل قدرًا محسوبًا من المخاطرة مقابل تحقيق عوائد مرتفعة، وفق معادلة "المخاطرة مقابل العائد".

وأوضح أن هذه المؤسسات تبحث دائمًا عن بيئات توفر عائدًا مرتفعًا على العملة، إلى جانب قدر من التقلب يسمح بتحقيق أرباح رأسمالية عند الدخول والخروج، فضلًا عن توافر سوق منظم وأدوات دين ذات درجة أمان معقولة وسيولة تسمح بالتخارج في أي وقت.

وأكد عبد العال أن طبيعة هذه الأموال تجعلها سريعة الدخول كما أنها سريعة الخروج، لافتًا إلى أن التخارج يحدث عادةً عند تصاعد مخاطر محلية أو إقليمية أو عالمية، وحينها تخرج المؤسسات سريعًا حتى لو تكبدت خسائر، لأن الأولوية تكون لحماية مراكزها الاستثمارية.