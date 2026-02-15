"تحدي تيك توك" يتحول لكارثة.. طفل يصاب بحروق خطيرة

أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في ولاية إلينوي الأمريكية بحروق شديدة بعد محاولته تنفيذ تحد خطير على لعبة حسية شهيرة، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر التحديات المنتشرة عبر الإنترنت والحوادث المنزلية.

ووفقا لموقع wkyt، فإن الطفل كاليب تشابولا، وضع لعبة مطاطية مملوءة بالهلام في الميكروويف لتسخينها، وفق ما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي لجعلها أكثر ليونة، رغم أن اللعبة ليست مخصصة للتسخين، وانفجر المكعب داخل الجهاز، وتناثر الهلام الساخن على وجهه، ما أدى لإصابته بحروق خطيرة.

ونقل كاليب أولا إلى مستشفى قريب من بلينفيلد، قبل تحويله إلى مركز الحروق بمستشفى لويولا الجامعي لتلقي رعاية متخصصة.

وأكد الأطباء أن الطفل كان محظوظا، فلم يتعرض أي ضرر دائم في عينيه، ويتعافى حاليا دون آثار طويلة المدى.

وأشارت كيلي ماكيليغوت، منسقة التوعية بمركز الحروق، إلى أن حالة كاليب ليست استثنائية، موضحة أن نحو 30% من مرضى المركز من الأطفال، وكثير منهم يتعرض لإصابات نتيجة أشياء منزلية شائعة مثل أطعمة مسخنة في الميكروويف أو مشروبات ساخنة أو ألعاب تستخدم بطريقة خاطئة.

وأكدت أن الأطفال غالبا لا يقرؤون تحذيرات السلامة، ما يجعل دور الأهالي في مراقبتهم أكثر أهمية لتفادي الحوادث.

وأوضحت والدة كاليب أن ابنها لم يشاهد التحدي مباشرة على تيك توك، بل سمع عنه من أصدقائه.

من جانبها، أوضحت تيك توك في بيان أن أي محتوى يروج لسلوكيات خطيرة يعد انتهاكا لإرشادات المجتمع، وأن المنصة تزيل هذا النوع من المقاطع فور رصدها، فيما لم يصدر أي تعليق من الشركة المصنعة للعبة.