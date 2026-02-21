أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية، بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بواقعة التعدي على أب ونجله في منطقة باسوس بالقناطر الخيرية، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت باشرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يشتبه في استخدامها خلال الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحركت لفحص ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر نشوب مشاجرة واعتداءً على المجني عليهما، تخلله إطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابتهما.

وكشفت التحريات وأعمال الفحص عن تحديد هوية المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، كما جرى التحفظ على الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة، وأرجعوا ذلك إلى وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

