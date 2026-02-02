يعتقد الكثيرون أن السهر مجرد تفضيل شخصي لا علاقة له بالصحة، لكن دراسة علمية حديثة أظهرت صورة مختلفة تماما.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، تبين أن الأشخاص الذين تنشط طاقتهم في ساعات الليل المتأخرة، قد يواجهون مخاطر أعلى على صحة القلب مقارنة بمن يفضلون النوم والاستيقاظ المبكر.

واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 300 ألف بالغ ضمن قاعدة بيانات UK Biobank ، لمدة امتدت إلى 14 عامًا، وأظهرت أن محبي السهر كانوا أكثر عرضة بنسبة تقارب 16% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأول مرة، مقارنة بذوي الإيقاع اليومي المتوسط.

واكتشفت الدراسة، أن السهر نفسه ليس المتهم الرئيسي، بينما المشكلة الحقيقية، بحسب الباحثين، تكمن في الصدام المستمر بين الساعة البيولوجية لهؤلاء الأشخاص ومتطلبات الحياة اليومية التي تفرض عليهم جداول صباحية مبكرة لا تناسب إيقاعهم الطبيعي.

وتوضح الباحثة الرئيسية في الدراسة، سينا كيانيرسي من مستشفى بريجهام والنساء وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن محبي السهر ليسوا محكومين بمستقبل صحي مظلم، وإنما العيش ضد الإيقاع البيولوجي للجسم يفرض ضغطا مستمرا يؤثر على القلب مع مرور الوقت.

ولا تتحكم الساعة البيولوجية في النوم فقط، وإنما في تنظيم ضغط الدم، وضربات القلب، والهرمونات، والتمثيل الغذائي. وعندما يختل هذا النظام الدقيق، تبدأ الآثار السلبية بالظهور تدريجيا على صحة القلب.

وكشفت النتائج أن محبي السهر، وخاصة النساء، كانوا أقل التزاما بعادات صحة القلب التي توصي بها جمعية القلب الأمريكية، مثل ممارسة النشاط البدني، الحصول على نوم كاف، اتباع نظام غذائي متوازن، والابتعاد عن التدخين، إضافة إلى ضبط الوزن وضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.

ويرجح الباحثون أن نمط الحياة المصاحب للسهر، مثل قلة النوم، وسوء التغذية، والتدخين، هو العامل الأهم وراء زيادة الخطر، وليس توقيت النوم وحده.

وتشير خبيرة طب النوم كريستن ناتسون، من جامعة نورث ويسترن، إلى أن محبي السهر يعيشون في بيئة صممت أساسا لمن يستيقظون مبكرا، ما يجبرهم على النهوض قبل اكتمال راحتهم البيولوجية، وهو ما ينعكس سلبا على صحة القلب والتمثيل الغذائي

وأكد الخبراء أن التركيز على العادات الصحية الأساسية قد يخفف التأثير السلبي للسهر، حتى دون تغيير النمط الزمني كليا، وينصحون بالالتزام قدر الإمكان بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة، والحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم، مع تحسين جودة الطعام والابتعاد عن التدخين، وأن حماية القلب لا تتطلب المثالية، بل الإهتمام بالأساسيات الصحية اليومية، سواء كنت من عشاق السهر أو من محبي الاستيقاظ مع شروق الشمس.

