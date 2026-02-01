10 صور لـ أروع الحيوانات حول العالم- كائنات تفوق الخيال

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)

الحيوانات جزءا أساسيا من توازن الطبيعة، فهي لا تضيف جمالا بصريا فحسب، بل تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على البيئة.

وفقا لموقع "Reader's Digest"، إليكم أبرز الحيوانات المذهلة حول العالم وما يميزها.

الثعلب القطبي.. الجمال والمهارة في التكيف

الفراء الكثيف للثعلب القطبي لا يمنحه الجمال فقط، بل يحميه من البرد القارس، كما يساعد لونه الأبيض في التمويه بين الثلوج، سواء للاختباء من المفترسات أو للنجاة في بيئته القاسية.

حرباء النمر.. الألوان التي تتحرك

تتميز حرباء النمر بقدرتها على تغيير لونها بسرعة، هذا التغيير لا يقتصر على الجمال، بل يستخدم للتواصل، التعبير عن المشاعر، والاندماج مع البيئة لتجنب المفترسات.

سمكة الماندرين.. لوحة بحرية حية

بمثابة "اللوحة السريالية" في عالم البحار، وتعيش سمكة الماندرين في المحيط الهادئ، وتشتهر بألوانها الزاهية والأنماط المعقدة على جسمها.

تنين البحر الورقي.. مخلوق يشبه الأعشاب البحرية

يعيش تنين البحر الورقي قبالة سواحل شرق وجنوب أستراليا، وهو قريب من فرس البحر وسمك الأنبوب، يزين شكل جسمه الغريب الذي يشبه الأعشاب البحرية عالم البحار ويثير دهشة كل من يراه.

ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء في كاليفورنيا

رغم أن الثعابين لا تُثير إعجاب الجميع، إلا أن جلد ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء رائع الجمال.

يعيش هذا الثعبان في المستنقعات والمياه الضحلة والكثبان الرملية، ولا يشكل خطرا على البشر، لكن لعابه يسبب رد فعل تحسسي.

الباندا الحمراء.. جمال في أعالي الأشجار

الباندا الحمراء من أجمل الحيوانات، وهي تستعرض مهاراتها البهلوانية في الأشجار، ذيلها الكثيف يساعدها على الحفاظ على توازنها، كما يُستخدم كغطاء للحماية من البرد في الشتاء.

النمر الثلجي.. فرو رمادي جذاب

النمر الثلجي، موطنه آسيا الوسطى والجنوبية، يتميز بفرو رمادي جذاب، لذلك، تعد جهود الحماية ضرورية لضمان استمرار هذا الكائن الرائع.