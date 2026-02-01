إعلان

كتبت- أسماء مرسي:

06:30 م 01/02/2026

مع بداية شهر فبراير، يحتاج مواليد بعض الأبراج إلى توخي الحذر من الحسد والطاقة السلبية المحيطة بهم.

في هذا الصدد، أوضحت خبيرة الأبراج، وفاء حامد، خلال استضافتها ببرنامج "الستات" المُذاع على قناة "النهار"، أن الأبراج الهوائية الميزان، الدلو، والجوزاء ستشهد عكوسات سلبية في شهر فبراير.

وقالت خبيرة الأبراج: "ذبذبات أجسامهم ضعيفة، وتتفاعل بسرعة مع أي طاقة سلبية محيطة بهم، ونجمهم خفيف جدا، ما يجعلهم أكثر حساسية للطاقة المحيطة."

أبراج أكثر عرضة للحسد

أما بالنسبة للحسد، أشارت إلى أن الأبراج العقرب، السرطان، الثور، والحوت الأكثر عرضة لتأثيرات الحسد والعين من الآخري.

