الطقس البارد يتلفها.. 5 أشياء لا تتركها خارج المنزل في الشتاء

للطقس البارد قدرة على إتلاف الأشياء بهدوء، يختلط الهواء البارد بالرطوبة من المطر أو الثلج أو الضباب، وتجد هذه الرطوبة طريقها إلى أماكن نادرا ما تفكر فيها الشقوق الصغيرة، والوصلات، والخراطيم، والأسلاك.

وبحسب timesofindia ، عندما تنخفض درجات الحرارة، يتمدد الماء المحتبس، فتتقلص المواد، بعضها يضعف دون أن يظهر ذلك، وغالبا ما تظهر المشكلة لاحقا، عند انتهاء فصل الشتاء، وعند إعادة استخدام الأغراض، حينها تظهر الشقوق، وتتوقف الأجهزة الإلكترونية عن العمل، أو تبدأ الوصلات بالتسريب، حتى الأغراض التي تُباع على أنها آمنة للاستخدام الخارجي ليست مصممة دائمًا لتحمل فترات طويلة من درجات الحرارة المتجمدة.

ولا يؤثر الطقس البارد على جميع الأدوات الخارجية بنفس القدر، فبعض المواد تتحمل التجمد أفضل من غيرها، لكن هذه الأدوات هي الأكثر عرضة للتلف عند تركها مكشوفة طوال فصل الشتاء، وبحلول الربيع، قد يكون العديد منها قد ضعف أو أصبح غير قابل للإصلاح.

أثاث الفناء

قد يبدو الأثاث الذي ترك في الخارج طوال فصل الشتاء جيدًا عند رؤيته لأول مرة، لكن الحقيقة تظهر عند محاولة تحريكه، قد تتشقق ألياف الخشب نتيجة دورات التجمد والذوبان، قد تصدأ الأجزاء المعدنية حيث يتجمع الماء، وقد يصبح البلاستيك أو الخوص هشًا وينكسر عند الضغط عليه.

الإلكترونيات

تؤثر درجات الحرارة المنخفضة والتكثيف سلبًا على المكونات الإلكترونية، قد تتعطل الأسلاك ولوحات الدوائر والشاشات دون سابق إنذار، حتى العناصر المقاومة للعوامل الجوية تستفيد من تخزينها في الداخل بمجرد أن تصبح درجات الحرارة باستمرار أقل من درجة التجمد.

الأسلاك الكهربائية

تتصلب الأسلاك الكهربائية في الطقس البارد، ما يجعلها أكثر عرضة للتشقق أو التلف من الداخل، لا ينبغي استخدام الأسلاك المصممة للاستخدام الداخلي في الهواء الطلق في فصل الشتاء، حيث أن الرطوبة وتغيرات درجة الحرارة تزيد من مخاطر السلامة.

منتجات ومواد التنظيف الكيميائية

يمكن أن يؤدي الطقس أيضا إلى تغيير العديد من المواد السائلة بشكل دائم، فقد ينفصل الطلاء، وتصبح محاليل التنظيف غير فعالة، وتزداد كثافة السوائل، أما المواد الحبيبية، فقد تمتص الماء وتتكتل، ما يجعلها غير قابلة للاستخدام لاحقا.

غسالات الضغط ومعدات خارجية

يتمدد الماء داخل المضخات أو الخراطيم أو الخزانات عند تجمده، ما قد يتسبب في تشقق الوصلات أو موانع التسرب، وحتى مع تصريف الماء بعناية، يصعب إخراج كل الماء من المناطق المخفية داخل المضخة أو الخرطوم.