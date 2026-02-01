إعلان

"شهر السعادة والفرص".. ما أكثر برج محظوظ في فبراير 2026؟

كتبت- أسماء مرسي:

07:30 م 01/02/2026

"شهر السعادة والفرص".. ما أكثر برج محظوظ في فبراير

فبراير 2026 شهر السعادة والحظ لمواليد برج الحمل، فهو يجمع بين القوة والفرص والنجاحات الجديدة في العمل والحياة الاجتماعية.

في هذا السياق، أوضحت خبيرة الأبراج وفاء حامد أن شهر فبراير 2026 سيكون مميزا جدا لمواليد برج الحمل، إذ يجلب لهم الكثير من السعادة والفرص الجديدة على مختلف الأصعدة.

طاقة إيجابية وفرص قوية

أشارت خبيرة الأبراج خلال استضافتها ببرنامج "الستات" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن هذا الشهر سيكون قويا لمواليد برج الحمل، حيث تزداد طاقتهم، ما يدفعهم إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأضافت أن بيت المهنة سيشهد تحولات مهمة، ما يفتح المجال أمام فرص مهنية جديدة ومثمرة.

صداقات وشراكات جديدة

لن تقتصر التغيرات على المجال المهني فقط، بل تشمل العلاقات الشخصية، حيث من المتوقع ظهور صداقات جديدة وشراكات ناجحة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الحالية، خاصة خلال الفترة التي تتواجد فيها الشمس في برج الدلو وحتى انتقالها إلى الحوت.

