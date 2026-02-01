الديون تقود "بائعة" لقتل الطفلة "لوجي" في الجيزة والجنايات: إحالة مفتي

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بإجماع الآراء، إحالة أوراق "بائعة منظفات" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامها على خلفية اتهامها بقتل الطفلة "لوجي عبد الله"، بعد خطفها من أجل سرقة حلق ذهب. في منطقة البدرشين جنوب الجيزة.

وحددت المحكمة دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد عزيز الفقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضاحي عبد الحميد، إيهاب هيكل، وناصر الجبالي، وبحضور حسام رشوان وكيل النيابة، وأمانة سر محمود متولي.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى أن "أسماء عمران" (بائعة منظفات)،في الواحد والعشرين من يونيو 2025، استدرجت المتهمة الطفلة المجني عليها "لوجي عبد الله"، إلى محل المنظفات الخاص بها، مستغلة حداثة سنها، وذلك بعد التحايل عليها بإعطائها بالونة" لإيهامها بالتودد واللعب، وتمكنت بتلك الوسيلة من إبعادها عن أعين أهلها والمارة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمة انفردت بالطفلة داخل محل المنظفات، وقامت بوضعها داخل "برميل"، وغرمتها الماء حتى فارقت الحياة غرقًا، قاصدة من ذلك قتلها للاستيلاء على القرط الذهبي الذي كانت ترتديه. وقامت بوضع الجثمان داخل جوال بلاستيكي، ونقلته إلى مسكنها، ثم ألقت به من شرفة المنزل في محاولة للتخلص من آثار الجريمة، قبل أن تعود للمشاركة مع الأهالي في البحث عن الطفلة.

واستجوبت النيابة العامة المتهمة والتى أقرت تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، واعترفت ببيع القرط الذهبي لسداد جزء من ديونها.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة أن الإصابات المشاهدة بالجثمان تتفق مع إغراق الرأس تحت الماء، وأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، مع وجود إصابات حيوية حديثة بمنطقة الوجه ناتجة عن الضغط بجسم صلب.