الشاذلي يعتمد نتيجة "إعدادية السويس" للفصل الدراسي الأول

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

جرت مراسم الاعتماد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم.

وأكد اللواء "الشاذلي" حرص الجهاز التنفيذي على دعم المنظومة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تفوق الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من المعلمين والمصححين والعاملين بالكنترول لضمان الشفافية والدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.