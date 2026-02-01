إعلان

الشاذلي يعتمد نتيجة "إعدادية السويس" للفصل الدراسي الأول

كتب : حسام الدين أحمد

08:26 م 01/02/2026 تعديل في 08:30 م

محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

جرت مراسم الاعتماد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم.

وأكد اللواء "الشاذلي" حرص الجهاز التنفيذي على دعم المنظومة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تفوق الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من المعلمين والمصححين والعاملين بالكنترول لضمان الشفافية والدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

طارق حامد الشاذلي نتيجة الشهادة الإعدادية السويس نتيجة إعدادية السويس

