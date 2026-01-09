في عالم الأبراج، هناك أبراج فلكية تملك قدرة فطرية على التقاط مشاعر ونوايا الآخرين دون حاجة إلى حديث صريح، وذلك بفضل حدس قوي ووعي عاطفي عالي.

إليك أبرزهم وفق "astrotaare".

برج السرطان

مواليد السرطان يتسمون بقدرة كبيرة على الشعور بما يختلج في نفس من حولهم قبل أن يبوحوا به.

برج الحوت

الحوت يتمتع بحدس قوي للغاية، فهو يشبه الإسفنجة التي تمتص مشاعر الآخرين وتفهم نواياهم حتى دون أن يتحدثوا.

هذا الحس الفطري يجعل الحوت قادرًا على ربط مشاعر الناس بتجارب أعمق، وغالبًا يكون مستشارًا عاطفيًا ممتازًا.

برج العقرب

العقرب يمتلك قدرة فريدة على قراءة ما يكمن خلف الكلمات أو الأصوات، فهو لا يكتفي بما يُقال بل يبحث دائمًا عن دوافع وأحاسيس أعمق.

برج الميزان

مواليد الميزان يمتلكون مهارة فائقة في إدراك التوترات والمشاعر في المحيط الاجتماعي، فهم يستشعرون توتّر العلاقات ويعملون على خلق توازن وهدوء دون أن يوصل لهم الآخرون كلمات واضحة.