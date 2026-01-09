إعلان

4 أبراج تتقن لغة المشاعر دون كلمات

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 09/01/2026

الأبراج الفلكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في عالم الأبراج، هناك أبراج فلكية تملك قدرة فطرية على التقاط مشاعر ونوايا الآخرين دون حاجة إلى حديث صريح، وذلك بفضل حدس قوي ووعي عاطفي عالي.

إليك أبرزهم وفق "astrotaare".

برج السرطان

مواليد السرطان يتسمون بقدرة كبيرة على الشعور بما يختلج في نفس من حولهم قبل أن يبوحوا به.

برج الحوت

الحوت يتمتع بحدس قوي للغاية، فهو يشبه الإسفنجة التي تمتص مشاعر الآخرين وتفهم نواياهم حتى دون أن يتحدثوا.

هذا الحس الفطري يجعل الحوت قادرًا على ربط مشاعر الناس بتجارب أعمق، وغالبًا يكون مستشارًا عاطفيًا ممتازًا.

برج العقرب

العقرب يمتلك قدرة فريدة على قراءة ما يكمن خلف الكلمات أو الأصوات، فهو لا يكتفي بما يُقال بل يبحث دائمًا عن دوافع وأحاسيس أعمق.

برج الميزان

مواليد الميزان يمتلكون مهارة فائقة في إدراك التوترات والمشاعر في المحيط الاجتماعي، فهم يستشعرون توتّر العلاقات ويعملون على خلق توازن وهدوء دون أن يوصل لهم الآخرون كلمات واضحة.

الأبراج الفلكية أبراج تتمتع بحس قوي الحوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية
أخبار مصر

صور.. تكريم الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية

بعد ضربة يوم الميلاد.. ترامب يلوح بضربات عسكرية أخرى في نيجيريا
شئون عربية و دولية

بعد ضربة يوم الميلاد.. ترامب يلوح بضربات عسكرية أخرى في نيجيريا
ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"
زووم

محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان