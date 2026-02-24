استقبل الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وفد السفارة البريطانية بالقاهرة خلال زيارته الرسمية للمحافظة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي ودعم مجالات التنمية المحلية.

وضم الوفد توماس ريتشموند، السكرتير الأول السياسي، وكلوفر هودسبال، السكرتير الثاني السياسي، وعمر عوف، المسؤول السياسي بالسفارة، في زيارة هدفت للتعرف على المقومات السياحية والثقافية للأقصر، وبحث سبل التعاون في دعم السياحة، الحفاظ على التراث، وتعزيز برامج التنمية المحلية.

وخلال اللقاء، رحب نائب المحافظ بالوفد ناقلاً تحيات المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مؤكداً عمق العلاقات المصرية البريطانية وحرص المحافظة على توسيع آفاق التعاون مع شركائها الدوليين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع السياحي كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

كما استعرض أبو زيد جهود المحافظة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب خطط الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في الإدارة المحلية والتنمية المؤسسية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالزيارة، مشيدين بالتطوير الملحوظ بالمحافظة، ومؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون في السياحة الثقافية ودعم المبادرات التي تسهم في صون التراث وتنمية المجتمع المحلي.