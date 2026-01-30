انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين غدًا

كتب – أحمد العش:

أعلنت نقابة المحامين، عن انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية غدًا السبت، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص النقابة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.



وأوضحت النقابة، خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الانتخابات تجرى وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، إذ جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.



واختتم البيان بأن المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية، تشمل نقابات: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، أسوان.





