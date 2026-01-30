إعلان

هجوم النيجر وقع قرب مخزون يورانيوم

كتب : مصراوي

12:59 م 30/01/2026

دكار- (د ب أ)

اقترب منفذو الهجوم المجهولون الذين شنوا هجوما على نيامي، عاصمة النيجر، من مخزون اليورانيوم الذي كان نقل من منجم تابع لشركة أورانو الفرنسية.

وسمع دوي أسلحة نارية وانفجارات بالقرب من مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي في وقت مبكر أمس الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقع المنشأة بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إنه جرى تخزين مسحوق اليورانيوم المركز المعروف باسم "يلوكيك" أوائل الشهري الجاري.

وقال التلفزيون الحكومي أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم بينما قتل 20 من منفذي الهجوم، واعتقل 11، عقب استجابة سريعة من الجو والبر. وذكر أن معظم المهاجمين المعتقلين أصيبوا بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

واستولت القيادة العسكرية في النيجر على منجم سومير التابع لشركة أورانو في 2024، بعدما اتهمت الشركة النووية الفرنسية بالتخطيط لوقف العمليات وبيع أسهمها دون اتباع إجراءات ملائمة.

وفي وقت لاحق، نقلت النيجر اليورانيوم من الموقع رغم صدور حكم عن المركز الدولي لتسوية منازاعات الاستثمار، بمنعها من اتخاذ مثل تلك الخطوة. وأثارت تحركاتها المخاوف بشأن نقل المادة المشعة برا من خلال المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون.

أسلحة نارية النيجر شركة أورانو الفرنسية مطار ديوري هاماني الدولي مسحوق اليورانيوم المركز الدولي لتسوية منازاعات الاستثمار

