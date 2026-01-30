تقام اليوم الجمعة الموافق 30 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة النصر أمام الخلود في الدوري السعودي، بجانب لقاء الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الدوري المصري.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة

فاركو ضد زد - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

التعاون ضد الأخدود - 3:50 مساء - ثمانية

نيوم ضد ضمك - 5:50 مساء - ثمانية

الخلود ضد النصر - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الجمعة

كولن ضد فولفسبورج - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

لانس ضد لو هافر - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

لاتسيو ضد جنوى - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

الهلال السوداني ضد صن داونز - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

إقرأ أيضًا:

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي