الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

07:00 ص 30/01/2026

نتائج مباريات اليوم

تقام اليوم الجمعة الموافق 30 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة النصر أمام الخلود في الدوري السعودي، بجانب لقاء الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الدوري المصري.

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة

فاركو ضد زد - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

التعاون ضد الأخدود - 3:50 مساء - ثمانية

نيوم ضد ضمك - 5:50 مساء - ثمانية

الخلود ضد النصر - 7:30 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الجمعة

كولن ضد فولفسبورج - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

لانس ضد لو هافر - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

لاتسيو ضد جنوى - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

الهلال السوداني ضد صن داونز - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

