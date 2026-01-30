إعلان

السلطات الألمانية تفجر جسما مشبوها بعد تفتيش مروري في بافاريا

كتب : مصراوي

12:16 م 30/01/2026

الشرطة الالمانية

فيسنت- (د ب أ)

تولى المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا الألمانية التحقيقات بعد العثور على ما يشتبه بأنه جسم متفجر خلال تفتيش مروري ليلي على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة ريجنسبورج.

وقام خبراء متفجرات تابعين للمكتب صباح اليوم الجمعة بتفجير الجسم المشبوه بعد أن خلص المحققون إلى أنه غير آمن للنقل.

وقال متحدث باسم المكتب إن الجسم كان "على الأرجح متفجرا".

ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة، لكن المتحدث استبعد مبدئيا أن تكون القضية ضمن نطاق "أمن الدولة"، وهو المصطلح الذي يشير إلى الجرائم ذات الدوافع السياسية. ورغم ذلك، تولى المكتب التحقيق الكامل في الحادث، على أن يجرى تحليل بقايا الجسم المفجر بواسطة خبراء.

وكانت شرطة بافاريا أوقفت سيارة عند نحو الساعة الثانية فجرا قبيل مخرج فيسنت/ فورت على نهر الدانوب، وكانت تقودها امرأة برفقة رجل. وخلال التفتيش لاحظ أفراد الشرطة وجود "أجسام يشتبه في كونها متفجرات" داخل السيارة، فجرى توقيف الشخصين موقتا. ولم تفصح الشرطة عن أي معلومات إضافية حول هويتهما. وجرى تأمين الموقع بشكل واسع بقوة شرطية كبيرة.

ولم تُعرف تفاصيل إضافية حول طبيعة الجسم المشبوه أو كميته. ومنعا لحدوث أضرار أكبر في حال وقوع انفجار، أغلقت الشرطة الطريق السريع قبل تنفيذ التفجير.

وتسبب الإغلاق الصباحي في ازدحام مروري كثيف وتباطؤ الحركة على الطريق السريع وعلى الطريق الاتحادي رقم 8 القريب منه. ولم يتضح بعد موعد إعادة فتح الطريق. وقال متحدث باسم الشرطة: "قد يستغرق الأمر وقتا أطول".

تفتيش مروري مدينة ريجنسبورج السلطات الألمانية ولاية بافاريا الألمانية

