"المترو بيتكلم موسيقى".. كيف غير "Radio Me" تجربة 7 ملايين راكب يوميا

ستتردد قبل تذوقها.. أغرب فواكه في العالم بطعم خارج المألوف

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الزينة لتزيين المنازل والشوارع استقبالا واحتفالا بهذا الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم في هذا التقرير أسعار زينة رمضان في 3 متاجر شهيرة.

أمازون

-سلسلة أضواء LED بتصميم على شكل نجوم وقمر بنمط ستارة بسعر 210 جنيه.

-شريط إضاءة LED لزينة رمضان، 220 فولت، 10 متر بسعر 69 جنيه.

-ديكور رمضان لـ الباب لونه بيج، بسعر 123 جنيه.

-ديكور حائط خشبي بتصميم هلال ونجوم 15 قطعة، بسعر 70 جنيه.

-فرع زينة مصنوع من قماش خيامية 5 متر، اللون أحمر، بسعر 55 جنيها.

-ستارة إضاءة بيضاء 3×3 متر، بمنفذ USB ومقاومة للمياه، بسعر 305 جنيه.

-مجموعة ديكورات رمضان مكونة من 16 قطعة، بسعر 80 جنيه.

-فانوس رمضان ذهبي مزخرف وشمعتين بإضاءة 17×24 سم، بسعر 675 جنيه.

جوميا

-فرع نور 100 ليد 10 متر ضوء أصفر، بسعر 89 جنيه.

-فرع إضاءة زينة رمضان شكل فانوس نحاسي، لون ذهبي، بسعر 122 جنيه.

-حبل إضاءة زينة رمضان كريستال، لون ذهبي، بسعر 99 جنيه.

-ستارة زينة رمضان المضيئة، بسعر 265 جنيه.

-زينة رمضان 5 متر مصنوع من قماش الخيامية، بسعر 55 جنيه.

-دلاية رمضان اكليريك، بسعر 170 جنيه.

نون

-طقم هلال ونجمة رمضان 3 مقاسات لزينة رمضان، بسعر 99 جنيه.

-زينة رمضان للأبواب والنوافذ، بسعر 79 جنيه.

-زينة رمضان بأشكال مختلفة، لون ذهبي، بسعر 71 جنيه.

-حبال ضوئية، لون أصفر، 8 متر، بسعر 125 جنيه.

-حبل إضاءة معدني مصنوع من النحاس، لون ذهبي، بسعر 135 جنيه.

-ستارة أضواء، 3 متر، بسعر 395 جنيه.