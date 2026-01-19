إعلان

تبدأ من 55 جنيها.. أسعار زينة رمضان في 3 متاجر شهيرة

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 19/01/2026
    ديكور رمضان لـ الباب لونه بيج بسعر 123 جنيه
    حبل إضاءة زينة رمضان كريستال لون ذهبي بسعر 99 جنيه
    حبل إضاءة معدني مصنوع من النحاس لون ذهبي بسعر 135 جنيه
    ديكور حائط خشبي بتصميم هلال ونجوم 15 قطعة بسعر 70 جنيه
    دلاية رمضان اكليريك بسعر 170 جنيه
    زينة رمضان بأشكال مختلفة لون ذهبي بسعر 71 جنيه
    زينة رمضان للأبواب والنوافذ بسعر 79 جنيه
    ستارة إضاءة بيضاء بمنفذ USB ومقاومة للمياه بسعر 305 جنيه
    ستارة زينة رمضان المضيئة بسعر 265 جنيه
    ستارة أضواء 3 متر
    طقم هلال ونجمة رمضان 3 مقاسات لزينة رمضان بسعر 99 جنيه
    فانوس رمضان ذهبي مزخرف وشمعتين بإضاءة 17×24 سم بسعر 675 جنيه
    شريط إضاءة LED لزينة رمضان 220 فولت 10 متر بسعر 69 جنيه
    فرع إضاءة زينة رمضان شكل فانوس نحاسي لون ذهبي بسعر 122 جنيه
    فرع زينة مصنوع من قماش خيامية 5 متر اللون أحمر بسعر 55 جنيها
    سلسلة أضواء LED بتصميم على شكل نجوم وقمر بنمط ستارة بسعر 210 جنيه
    فرع نور 100 ليد 10 متر ضوء أصفر بسعر 89 جنيه
    مجموعة ديكورات رمضان مكونة من 16 قطعة بسعر 80 جنيه

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الزينة لتزيين المنازل والشوارع استقبالا واحتفالا بهذا الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم في هذا التقرير أسعار زينة رمضان في 3 متاجر شهيرة.

أمازون

-سلسلة أضواء LED بتصميم على شكل نجوم وقمر بنمط ستارة بسعر 210 جنيه.

-شريط إضاءة LED لزينة رمضان، 220 فولت، 10 متر بسعر 69 جنيه.

-ديكور رمضان لـ الباب لونه بيج، بسعر 123 جنيه.

-ديكور حائط خشبي بتصميم هلال ونجوم 15 قطعة، بسعر 70 جنيه.

-فرع زينة مصنوع من قماش خيامية 5 متر، اللون أحمر، بسعر 55 جنيها.

-ستارة إضاءة بيضاء 3×3 متر، بمنفذ USB ومقاومة للمياه، بسعر 305 جنيه.

-مجموعة ديكورات رمضان مكونة من 16 قطعة، بسعر 80 جنيه.

-فانوس رمضان ذهبي مزخرف وشمعتين بإضاءة 17×24 سم، بسعر 675 جنيه.

جوميا

-فرع نور 100 ليد 10 متر ضوء أصفر، بسعر 89 جنيه.

-فرع إضاءة زينة رمضان شكل فانوس نحاسي، لون ذهبي، بسعر 122 جنيه.

-حبل إضاءة زينة رمضان كريستال، لون ذهبي، بسعر 99 جنيه.

-ستارة زينة رمضان المضيئة، بسعر 265 جنيه.

-زينة رمضان 5 متر مصنوع من قماش الخيامية، بسعر 55 جنيه.

-دلاية رمضان اكليريك، بسعر 170 جنيه.

نون

-طقم هلال ونجمة رمضان 3 مقاسات لزينة رمضان، بسعر 99 جنيه.

-زينة رمضان للأبواب والنوافذ، بسعر 79 جنيه.

-زينة رمضان بأشكال مختلفة، لون ذهبي، بسعر 71 جنيه.

-حبال ضوئية، لون أصفر، 8 متر، بسعر 125 جنيه.

-حبل إضاءة معدني مصنوع من النحاس، لون ذهبي، بسعر 135 جنيه.

-ستارة أضواء، 3 متر، بسعر 395 جنيه.

أسعار زينة رمضان زينة رمضان 2026 فوانيس رمضان ديكورات رمضان أسعار فوانيس رمضان

