أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة عاجلة للإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة لإزالة تعدٍ على ترعة فزارة بمحافظة سوهاج، وذلك عقب تلقيه تقريرًا من المهندس أيمن نضر، رئيس مصلحة الري، بشأن الواقعة وما تم بشأنها من تحركات ميدانية سريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت وزارة الري، بحسب بيانها، الجمعة، أن أجهزة الوزارة تحركت فور رصد المخالفة، بالتعاون مع محافظة سوهاج والأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة فورية للتعدي وضمان عدم تأثيره على القطاع المائي للترعة.

وتابعت: كانت أجهزة الري بسوهاج قد اكتشفت قيام أحد المواطنين بإنشاء (4) أعمدة خرسانية داخل القطاع المائي لترعة فزارة، تمهيدًا لإقامة مشاية خرسانية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وبحسب البيان، تم على الفور تحرير محضر بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ الإزالة دون تأخير.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى تنفيذ قرار الإزالة في أول أيام شهر رمضان المبارك، في إطار التحرك السريع للتعامل مع التعديات في مهدها، ومنع تفاقمها أو تأثيرها على كفاءة المجاري المائية.

وأكدت الوزارة، أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة مستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحسم، حفاظًا على شبكة الترع وضمان وصول المياه إلى المنتفعين دون عوائق.

وتوجه الدكتور هاني سويلم بالشكر والتقدير إلى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مثمنًا مستوى التنسيق والدعم المتبادل بين أجهزة المحافظة وقطاع الري لإنجاز الإزالة في توقيت قياسي.

كما أعرب الوزير عن تقديره للأجهزة الأمنية لما قدمته من دعم وتأمين كامل لأعمال التنفيذ، بما ساهم في إنجاز المهمة بكفاءة ودون معوقات.

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة مواصلة المرور الدوري على المجاري المائية بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، خاصة المخالفات في مراحلها الأولى، لضمان عدم تطورها أو تأثيرها على منظومة إدارة الموارد المائية.

وأكد أن أجهزة الوزارة ستواصل التعامل الحاسم والفوري مع أي تجاوزات، في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وصون الموارد المائية من أي اعتداءات.