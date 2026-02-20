إعلان

إزالة فورية لتعدٍ على ترعة فزارة بسوهاج بتوجيهات وزير الري

كتب : محمد أبو بكر

11:05 ص 20/02/2026

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة عاجلة للإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة لإزالة تعدٍ على ترعة فزارة بمحافظة سوهاج، وذلك عقب تلقيه تقريرًا من المهندس أيمن نضر، رئيس مصلحة الري، بشأن الواقعة وما تم بشأنها من تحركات ميدانية سريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت وزارة الري، بحسب بيانها، الجمعة، أن أجهزة الوزارة تحركت فور رصد المخالفة، بالتعاون مع محافظة سوهاج والأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة فورية للتعدي وضمان عدم تأثيره على القطاع المائي للترعة.

وتابعت: كانت أجهزة الري بسوهاج قد اكتشفت قيام أحد المواطنين بإنشاء (4) أعمدة خرسانية داخل القطاع المائي لترعة فزارة، تمهيدًا لإقامة مشاية خرسانية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وبحسب البيان، تم على الفور تحرير محضر بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ الإزالة دون تأخير.

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى تنفيذ قرار الإزالة في أول أيام شهر رمضان المبارك، في إطار التحرك السريع للتعامل مع التعديات في مهدها، ومنع تفاقمها أو تأثيرها على كفاءة المجاري المائية.

وأكدت الوزارة، أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة مستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحسم، حفاظًا على شبكة الترع وضمان وصول المياه إلى المنتفعين دون عوائق.

وتوجه الدكتور هاني سويلم بالشكر والتقدير إلى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مثمنًا مستوى التنسيق والدعم المتبادل بين أجهزة المحافظة وقطاع الري لإنجاز الإزالة في توقيت قياسي.

كما أعرب الوزير عن تقديره للأجهزة الأمنية لما قدمته من دعم وتأمين كامل لأعمال التنفيذ، بما ساهم في إنجاز المهمة بكفاءة ودون معوقات.

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة مواصلة المرور الدوري على المجاري المائية بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، خاصة المخالفات في مراحلها الأولى، لضمان عدم تطورها أو تأثيرها على منظومة إدارة الموارد المائية.

وأكد أن أجهزة الوزارة ستواصل التعامل الحاسم والفوري مع أي تجاوزات، في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وصون الموارد المائية من أي اعتداءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هاني سويلم وزارة الري وزير الموارد المائية والري ترعة فزارة التعديات على الأراضي الزراعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
20 صورة تكشف آخر مستجدات أعمال تنفيذ محطات ومسارات مترو الإسكندرية
أخبار مصر

20 صورة تكشف آخر مستجدات أعمال تنفيذ محطات ومسارات مترو الإسكندرية
مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية.. تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب
دراما و تليفزيون

مسلسل صحاب الأرض الحلقة الثانية.. تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب
أول تعليق من عبلة كامل بعد ظهورها في إعلان بعد غياب سنوات
دراما و تليفزيون

أول تعليق من عبلة كامل بعد ظهورها في إعلان بعد غياب سنوات
لقاء الخميسي عن أزمتها مع زوجها: "لو سيبت نفسي كنت جبتها من شعرها"
دراما و تليفزيون

لقاء الخميسي عن أزمتها مع زوجها: "لو سيبت نفسي كنت جبتها من شعرها"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة