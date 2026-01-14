إعلان

عقبات وصراعات شخصية.. 3 أبراج غير محظوظة خلال الفترة القادمة

كتب : شيماء مرسي

06:30 م 14/01/2026
عقبات وصراعات شخصية.. 3 أبراج غير محظوظة خلال الفترة القادمة

أبراج فلكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

يواجه بعض مواليد الأبراج الفلكية تحديات وسوء حظ وعقبات تتطلب منهم التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

وفيما يلي، نستعرض لكم الأبراج الغير محظوظة خلال الفترة القادمة، وفق ما أوضح موقع "تايمز أوف إنديا".

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟

راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟

نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا

" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟

أبراج أبراج فلكية أبراج غير محظوظة

إعلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور