عطل مفاجئ يضرب واتساب ويب ويعيق تسجيل الدخول

أفاد عدد من المستخدمين بوجود اضطرابات في خدمة واتساب ويب اليوم الجمعة، تمثلت في صعوبات تتعلق بتسجيل الدخول وعدم انتظام مزامنة المحادثات بين الأجهزة المرتبطة بالحساب.

وأظهرت بيانات موقع "داون ديتكتور" المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الرقمية تسجيل بلاغات من مستخدمين في عدة دول، من بينها الهند والبرازيل وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة والفلبين، ما يشير إلى أن الخلل لم يقتصر على منطقة جغرافية محددة.

وتركزت الشكاوى بشكل رئيسي حول تعذر ربط الأجهزة الإضافية أو بطء مزامنة الرسائل، وهي وظائف يعتمد عليها عدد كبير من المستخدمين للوصول إلى واتساب عبر متصفحات أجهزة الكمبيوتر خلال أوقات العمل.

وبحسب ما رصده المستخدمون، تظهر المشكلة غالبا عند محاولة تسجيل الدخول باستخدام أكثر من جهاز مرتبط بالحساب، بينما يعمل واتساب ويب بصورة طبيعية عند الاكتفاء بالجهاز الرئيسي مع جهاز إضافي واحد فقط، حيث تتم عملية تسجيل الدخول دون صعوبات.