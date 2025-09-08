رجل يضع كاميرا مخفية للسيدات- وهكذا اكتشف أمره

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، أقدم رجل هندي يُدعى موهيت بريادارشي، يبلغ من العمر 31 سنة، على تصوير نساء سرا باستخدام كاميرا تجسس مخفية في الأماكن العامة.

بلاغ من امرأة يكشف الأمر

بدأت القصة عندما لاحظت امرأة وجود رجل يقوم بتصويرها بجهاز غريب يشبه ولاعة سجائر، أثناء تجولها في سوق "شاني بازار" بقرية كيشانجاره في دلهي.

وعندما واجهته، فر هاربا من المكان على الفور، واتصلت المرأة بالشرطة، التي استجابت سريعا وبدأت التحقيق، وفقا لموقعي "ndtv" و"news18".

القبض على المشتبه

اعتمدت الشرطة في بحثها على تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، ليتمكنوا من تحديد مكان المشتبه به واعتقاله لاحقا.

وأثناء توقيفه، عُثر بحوزته على كاميرا تجسس متطورة مخفية داخل ولاعة سجائر، بالإضافة إلى عدد كبير من المقاطع المصورة لنساء في مواقف مزعجة وحرجة.

أثناء التحقيق، اعترف البالغ من العمر 31 عاما، الذي يعمل طيار بأنه كان يستخدم الكاميرا المخفية لتصوير النساء في مراكز التسوق.

كشف الفحص الأولي للكاميرا عن وجود عشرات المقاطع المصوّرة لنساء تم تسجيلهن دون علمهن، وتشير التحقيقات إلى أن المتهم كان يمارس هذا السلوك منذ عدة أشهر، رغم عدم امتلاكه سجلا جنائيا سابقا.

وتم تسجيل قضية ضده بموجب المادة 354 من قانون العقوبات الهندي، بالإضافة إلى، تهم بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كانت المقاطع تم تسريبها، أو إن كانت هناك ضحايا أخريات لم يتم التوصل إليهن حتى الآن.

اقرأ أيضا:

موظف هندي يستقيل من عمله.. والسبب لن يخطر على بالك

طوله 21 مترا.. مخلوق غامض يثير الرعب على شاطئ ويلز (صور)

فيديو مؤثر.. قرد يصفق ويتفاعل بطريقة غريبة مع عرض موسيقي

مرصعة بـ425 ماسة.. ساعة ذهبية أغلى من طائرة خاصة

ثروة بالملايين وممتلكات لا حصر لها.. أغنى 7 حيوانات في العالم