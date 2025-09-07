"توب وبنطلون غريب".. داليا البحيري تتألق بإطلالة كاجوال

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت داليا توب باللون الأبيض بصيحة "الشراشيب"، ونسقت معه بنطلون واسع باللون البيج.

اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج، بالإضافة إلى، نظارة شمسية.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وخاتم.

وفقا لموقع "Pattern Emporium"، تصميم البنطلون الفضفاض يمنحك أناقة، خاصة عند تنسيقه مع بلوزة بسيطة أو توب ضيق.

كما أنه خيارا رائعا لجميع أنواع الجسم، ويخفي عيوب الجسم.