20 صورة لأغنى 3 رجال في العالم لسنة 2025

كتبت- أسماء العمدة:

في سباق المليارات الذي يحدد ملامح الاقتصاد العالمي، كشفت مجلة Forbes الأمريكية عن قائمتها السنوية لأغنى أثرياء العالم لعام 2025.

وبحسب ثوراتهم فإن هؤلاء الأثرياء لا يمكن أن يخسروا أموالهم بسهولة، لأنها تخطت حاجز الأمان المالي لأي ملياردير في العالم.

المركز الأول

جاء في المركز الأول إيلون ماسك بصافي ثروة تقدر بنحو 342 مليار دولار، جمعها من شركات Tesla وSpaceX ومشروعات الطاقة والتقنيات الفضائية.

ويعد ماسك من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا، وقد ساهمت القفزة الأخيرة في أسهم "تسلا" وزيادة استثمارات "سبيس إكس" في تعزيز مكانته المالية.

المركز الثاني

أما المركز الثاني فاحتله مارك زوكربيرج بصافي ثروة بلغت 216 مليار دولار، مصدرها شركة Meta (فيسبوك سابقًا) التي يقودها نحو عالم الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

وعام 2025 شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسهم الشركة، ما انعكس على ثروته، وجعله يتفوق على جيف بيزوس في الترتيب.

المركز الثالث

وفي المركز الثالث جاء جيف بيزوس، بصافي ثروة 215 مليار دولار، جمعها من مؤسس شركة Amazon، التي ما زالت تسيطر على حصة ضخمة من تجارة التجزئة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية.

ورغم تخليه عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ سنوات، إلا أن استثماراته وملكيته للأسهم أبقته بين الثلاثة الكبار عالميًا

