5 أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين.. احذر

الحياة الزوجية مثل أي علاقة إنسانية تحتاج إلى رعاية واهتمام حتى تستمر بنجاح، لكن هناك بعض الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الأزواج دون قصد، وتصبح سببًا في توتر العلاقة وربما انهيارها مع الوقت، وفقًا لـ timesofindia.

غياب التواصل الصريح

الصمت أو إخفاء المشاعر يولّد فجوة عاطفية بين الزوجين. تجاهل الحديث عن المشكلات أو المشاعر السلبية يجعلها تتراكم حتى تنفجر في لحظة.

المقارنة بالآخرين

مقارنة الشريك بأشخاص آخرين – سواء أقارب أو أصدقاء – تضعف ثقته بنفسه وتشعره بعدم التقدير، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا عميقًا في العلاقة.

تجاهل التفاصيل الصغيرة

الاهتمام بالتفاصيل اليومية مثل كلمة شكر، أو لفتة بسيطة من الحب، يصنع فارقًا كبيرًا، إهمال هذه التفاصيل يجعل العلاقة باردة وجافة.

غياب الاحترام أثناء الخلاف

الخلاف أمر طبيعي، لكن استخدام كلمات جارحة أو التقليل من شأن الطرف الآخر أثناء النقاش، يحول الخلاف البسيط إلى جرح يصعب علاجه.

إهمال الوقت المشترك

الانشغال الدائم بالعمل أو الهاتف يسرق أجمل اللحظات، قضاء وقت نوعي معًا حتى لو كان قصيرًا – يعزز الحب ويجدد المشاعر.

