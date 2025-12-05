حملات أمنية تضبط مخدرات وأسلحة وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، وتمكنت من تحقيق نتائج موسعة فى مكافحة الجريمة والمواد المخدرة وضبط الأسلحة النارية وتنفيذ الأحكام.

خلال الحملة تم ضبط 334 قضية مخدرات تضم 373 متهماً، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت: حشيش يقترب من 367 كجم، هيدرو أكثر من 141 كجم، آيس يزيد على 10 كجم، بانجو نحو 32 كجم، هيروين أكثر من 11 كجم، شابو يزيد على 3 كجم، بالإضافة إلى إستروكس وبودر بإجمالى يتجاوز 7 كجم، و3059 قرص مخدر.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 144 قطعة سلاح نارى من بينها رشاش جرينوف، 43 بندقية آلية، 14 خرطوش، 7 طبنجات، و79 فرد خرطوش، إلى جانب ذخائر وخزائن متنوعة، بالإضافة إلى 285 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة فى تنفيذ 62044 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 7 هاربين، و15 متهماً فى قضايا بلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 22038 مخالفة مرورية. كما أظهر فحص سائقى الطرق السريعة تعاطى المخدرات لدى 10 من بين 60 سائقاً تم فحصهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات لتحقيق الانضباط والأمن فى مختلف المحافظات.