سيدة تكتشف خيانة زوجها بطريقة غريبة.. السر في الصيدلية

كتب – سيد متولي

زار رجل، لم تكشف وسائل الإعلام عن اسمه، فرع صيدلية داشينلين في بينجانج بمدينة يانججيانج بمقاطعة قوانجدونج الصينية، حيث حاول دفع 15.8 يوان (2.2 دولار) ثمنًا لحبوب منع الحمل باستخدام تطبيقه على الهاتف.

وبسبب "مشاكل في سيتسم الصيدلية"، لم تتم المعاملة، لكن موظفي الصيدلية لم يلاحظوا ذلك إلا بعد مغادرته الفرع، فحاولوا إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدرج في بطاقة عضويته.

إلا أن الرقم كان هاتف زوجته، وعندما سألت عن طبيعة عملية الشراء، أكد موظف الصيدلية صراحة أنها حبوب منع الحمل، ويدعي الزوج أن الصيدلية، بإفشائها هذه المعلومة المهمة، دمرت زواجه، حيث اكتشفت زوجته خيانته مع أخرى، بحسب odditycentral

"الآن زوجتي تعرف كل شيء، وعائلتان على وشك التفكك، أريد أن أعرف - هل تتحمل صيدليتكم أي مسؤولية؟"، كتب الرجل بغضب في منشور على ويبو.

شارك الرجل الصيني أيضًا إيصال الشراء، ولقطة شاشة لسجل المحادثات بين زوجته وبائع المتجر، وتقرير شرطة مؤرخ صادر عن مركز شرطة بينجانج، وادّعى أنه يستعد لمقاضاة الصيدلية بتهمة انتهاك الخصوصية، لكن خبراء قانونيين يعتقدون أن فرص فوزه بالقضية ضئيلة.

صرح فو جيان، مدير مكتب هينان زيجين للمحاماة، لصحيفة إليفانت نيوز : "خيانة الرجل هي السبب الرئيسي لتفكك الأسرة، وعليه تحمّل مسؤولية أفعاله".

وأضاف: "إذا أراد رفع دعوى قضائية، فعليه تقديم أدلة كافية لإثبات وجود علاقة سببية بين كشف الصيدلية عن معلومات وتدمير زواجه، بناءً على الظروف الحالية، تبدو المكالمة الهاتفية التي أجراها موظفو الصيدلية مشروعة ولم يكن القصد منها تسريب معلومات، ما يجعل من الصعب للغاية على الرجل الخائن ادعاء انتهاك حقوقه".

