توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والزمالك- خبير يكشف الفائز

كتبت- شيماء مرسي

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى الممتاز.

وكشف خبير الأبراج، محمد صبحي لـ"مصراوي" عبر حسابه الرسمب بموقع "فيسبوك" توقعات مباراة الأهلي والزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية و محمد علي بن رمضان.

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي ومحمود حسن وطاهر محمد طاهر.

المهاجم: محمد شريف.

توقعات المباراة

كشف خبير الأبراج محمد صبحي توقعات مباراة الأهلي والزمالك، وأوضح أن نتيجة المباراة ستكون 2-4 للأهلي.