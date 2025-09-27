سمكة مفترسة قادرة على العيش أسبوعا خارج الماء.. لماذا لا تموت؟

في ولاية جورجيا الأمريكية، تصدر السلطات تحذيرات بين الحين والآخر من سمكة رأس الأفعى الشمالية، وهي سمكة طويلة ورفيعة، برأس مسطح وفكين كبيرين، يمكنها البقاء على اليابسة لمدة أسبوع، ما يجعلها تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية المحلية.

دائرة الموارد الطبيعية في جورجيا أكدت أنه «إذا ظننت أن السمكة التي اصطدتها هي رأس الأفعى، احرص على قتلها فورًا وتجميدها»، بعد تلقي 15 بلاغًا عن وجودها في المياه المحلية، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وهذه الأسماك المفترسة تلتهم كل ما يقابلها من أسماك، ضفادع، وسرطانات بحرية، وتستطيع الانتقال من مسار مائي إلى آخر بفضل قدرتها على استنشاق الهواء خارج الماء.

ويمكن لأنثى سمكة رأس الأفعى وضع ما يصل إلى 10 آلاف بيضة سنويًا، ما يجعل السيطرة عليها صعبة بمجرد وصولها إلى بيئة جديدة.

وقد رصدت في ولايات أمريكية عدة مثل فلوريدا، نيويورك، فرجينيا، كاليفورنيا، ماساتشوستس ومريلاند، ما أثار مخاوف السلطات من انتشارها ونجاح تكاثرها في البرية.

ويعود أصل هذه السمكة إلى الصين وروسيا وشبه الجزيرة الكورية، واكتُشفت في الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد، ويعتقد أن الغزو بدأ بعد إطلاق متعمد لبعض الأفراد الذين اشتروا هذه الأسماك كحيوانات أليفة.

كيف تعيش خارج الماء؟

يوضح مارتن جينر، أستاذ علم البيئة التطورية وعلم الأحياء المائية بجامعة بريستول: «تعيش هذه الأسماك في بيئات منخفضة الأكسجين مثل المستنقعات وحقول الأرز، وطورت غرفة هواء خلف خياشيمها تسمى الغرفة فوق الخيشومية، تمكنها من تخزين الأكسجين والتنفس عند الحاجة خارج الماء».

وبفضل هذه القدرة، تستطيع أسماك رأس الأفعى الهجرة على اليابسة عندما تجف البحيرات أو الأنهار، ما يمنحها ميزة تنافسية على أنواع أخرى مثل سمك السلمون المرقط والقاروص، التي تحتاج لمستويات أعلى من الأكسجين.

تحذيرات السلطات والمجتمع المحلي

وطالبت دائرة الموارد الطبيعية الأهالي بتسجيل كل سمكة يتم القضاء عليها مع ذكر مكان العثور عليها، وتنظيف وتجفيف كل ما لامس الماء مثل الملابس والكلاب والمعدات والقوارب، لمنع انتقال البيض المحتمل لهذه الأسماك.

وتعد سمكة رأس الأفعى مثالًا صارخًا على القدرة المدهشة للكائنات على التكيف والتفوق على البيئة المحلية، وأثار وجودها قلقًا كبيرًا بين العلماء والصيادين، حتى أن قناة ناشيونال جيوغرافيك خصصت لها فيلمًا وثائقيًا بعنوان «Vishizilla» يسلط الضوء على مخاطرها وقدراتها الفريدة.