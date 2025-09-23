أغلى 10 بدل رجالية في العالم.. لن تتوقع سر ارتفاع أسعارها

جمجمة وفقرات بشرية في حقيبة سفر أحد الركاب.. ما القصة ؟

هل تساءلت يوما كيف تبدو أغلى البدل الرجالية على وجه الأرض؟ بعضها لا يرتديه سوى المشاهير، وأخرى يقتنيها أثرياء العالم وأباطرة المال، بينما ما يجمع بينها هو الفخامة، والندرة، والمواد غير التقليدية التي تدخل في صناعتها.

وبحسب موقع "لوكسهابيتات"، هذه قائمة بأغلى 10 بدل في العالم حتى عام 2025.

1- إصدار الألماس من ستيوارت هيوز – 778,290 دولارا

بدلة مرصعة بـ 480 ماسة صغيرة نصف قيراط، صمّمها ريتشارد جولز وستيوارت هيوز، واستغرق تنفيذها 600 ساعة عمل، ولا يوجد منها سوى ثلاث قطع فقط حول العالم.

2- البدلة الخاصة من ألكسندر أموسو – 90,953 دولارا

من إبداع مصمم الأزياء الفاخرة ألكسندر أموسو، وتنسج من 3 أقمشة نادرة هي صوف حيوان الفيكونيا من أمريكا الجنوبية، وصوف ثور المسك القطبي الذي يعرف بأنه الأغلى في العالم، إضافة إلى الكشمير القادم من ماعز الهيمالايا، بينما تزينها أزرار من الذهب عيار 18 مرصعة بالألماس.

3- بدلة "فانكويش 2" من دار دورمايول – 95,319 دولارا

تصنع من مزيج نادر يضم ستة أنواع فاخرة من الأقمشة مثل "كيوفيك الملكي" و"دور سيلك" و«كيرغزي الأبيض"، لتكون واحدة من أكثر الأقمشة ندرة في العالم.

4- بدلة "زوت" – 78,000 دولار

قطعة نادرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، بيعت في مزاد بنيويورك عام 2011، المفاجأة أن أصلها زي مهرج اشتُري بـ 20 دولارا فقط.

5- البدلة الفاخرة من ويليام ويستمانكوت – 58,252 دولارا

من حي "سافيل رو" الشهير في لندن، تنسج يدويا في مطاحن إنجليزية تقليدية، وقد يستغرق إنجازها 200 ساعة، وتخاط بخيوط من شعر الخيل حتى تحافظ على شكلها، ويرفق معها 5 قمصان مصممة خصيصا للمشتري.

6- بدلة "كيتون ك50" – 50,000 دولار

مصنوعة من صوف المارينو النادر، ولا يجيد خياطتها سوى 5 من أمهر خياطي الدار، إذ يستغرق إنجازها نحو 50 ساعة عمل.

7- البدلة الخاصة من ديسموند ميريون – 47,500 دولارا

قطعة يحيكها يدويا المصمم الشهير ديسموند ميريون بنفسه، لتكون واحدة من أكثر البدل تفردا في العالم.

8- بدلة "فانكويش 2" من دار بريوني – 43,000 دولار

تنسج من نفس قماش "فانكويش 2" الفاخر، لكن بسعر أقل من نظيراتها، ولا يتوافر من هذا القماش سوى كمية تكفي لإنتاج 150 بدلة فقط عالميا، بخيارات من خيوط الذهب أو البلاتين.

9- بدلة دورمايول بخيوط الذهب والبلاتين – 32,565 دولارا

تحفة فنية من دار الأقمشة الفرنسية العريقة "دورمايول"، حيث يدمج الصوف الفاخر بخيوط الذهب والبلاتين، لتجسد مزيجا من الرفاهية والأناقة النادرة.

10- بدلة بيجان باكزاد – 25,000 دولار

صممها الراحل بيجان باكزاد، الذي لقب بـ"أغلى مصمم في العالم"، ارتدى بدله قادة سياسيون ومشاهير عالميون، فيما ظل متجره في بيفرلي هيلز مقصدا حصريا للصفوة.