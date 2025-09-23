مفاجآت مهنية كبرى بانتظار 5 أبراج مع نهاية 2025.. هل برجك منها؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع اقتراب نهاية عام 2025، تُشير توقعات الفلك إلى أن بعض الأبراج تمر بفترات تحول مهني عميقة، هذه التغيرات لا تقتصر على تغيير في الوظيفة فقط، بل قد تمتد إلى أسلوب العمل، فرص المسؤوليات، التعاون الدولي، أو حتى الريادة والمبادرة الشخصية.

في هذه الصفحات نستعرض 5 أبراج يُحتمل بقوة أن تتغير حياتها المهنية في آخر رُبع من العام، وفق مواقع مثل Economic Timesو Astrology.