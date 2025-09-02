فيديو رومانسي لعرض زواج يتحول إلى لحظة كوميدية بسبب المصوّر

كتبت- أسماء العمدة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو طريف يوثّق لحظة تقدم شاب لخطبة حبيبته بطريقة رومانسية، حيث ظهر وهو يركع على ركبتيه ليقدّم لها خاتم الخطوبة، بينما تولّى أحد الأشخاص مهمة تصوير المشهد.

لكن المفاجأة لم تكن في العرض نفسه، بل في ما حدث بعدها مباشرة؛ فخلال لحظات قليلة، فقد المصوّر توازنه وانزلق داخل بركة ماء كانت بجوارهما، ليسقط في مشهد كوميدي خطف انتباه المتابعين أكثر من لحظة الخطوبة ذاتها.

وبعد سقوطه، سارع العريس المنتظر إلى إنقاذ صديقه وإخراجه من الماء وسط ضحكات الحاضرين، لتتحول اللحظة الرومانسية إلى موقف مضحك تناقله الآلاف على منصات التواصل.

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين الذين علّقوا مازحين بأن المصوّر “ضحّى بنفسه عشان يوثّق اللحظة”، فيما رأى آخرون أن ما حدث أضاف لمسة من البهجة والمرح على مناسبة مميزة ستظل ذكرى لا تُنسى للعروسين.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2025.08/68b08d3c4c59b7774c614483.mp4