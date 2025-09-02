إعلان

فيديو رومانسي لعرض زواج يتحول إلى لحظة كوميدية بسبب المصوّر

08:45 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

حفل زفاف- صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو طريف يوثّق لحظة تقدم شاب لخطبة حبيبته بطريقة رومانسية، حيث ظهر وهو يركع على ركبتيه ليقدّم لها خاتم الخطوبة، بينما تولّى أحد الأشخاص مهمة تصوير المشهد.

لكن المفاجأة لم تكن في العرض نفسه، بل في ما حدث بعدها مباشرة؛ فخلال لحظات قليلة، فقد المصوّر توازنه وانزلق داخل بركة ماء كانت بجوارهما، ليسقط في مشهد كوميدي خطف انتباه المتابعين أكثر من لحظة الخطوبة ذاتها.

وبعد سقوطه، سارع العريس المنتظر إلى إنقاذ صديقه وإخراجه من الماء وسط ضحكات الحاضرين، لتتحول اللحظة الرومانسية إلى موقف مضحك تناقله الآلاف على منصات التواصل.

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين الذين علّقوا مازحين بأن المصوّر “ضحّى بنفسه عشان يوثّق اللحظة”، فيما رأى آخرون أن ما حدث أضاف لمسة من البهجة والمرح على مناسبة مميزة ستظل ذكرى لا تُنسى للعروسين.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2025.08/68b08d3c4c59b7774c614483.mp4

حفل زفاف علاقة فيديو رومانسي لحظة كوميدية بسبب المصوّر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
خبيرة فلك تكشف.. النكد صفة غالبة على رجال هذه الأبراج

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

100 ألف مقدم.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتميز
35 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)