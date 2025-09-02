"كوكتيل" خلف القضبان.. مطاعم صينية تحول الزبائن إلى سجناء (صور)

كتب – سيد متولي

انتشرت في الصين مطاعم ذات طابع أقرب للسجون، حيث يتوافد العملاء بحثًا عن "تجربة فريدة" يمكنهم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرتدي رواد المكان ملابس برتقالية تشبه ملابس السجناء، بينما تتميز التصميمات الداخلية للمطاعم بقضبان معدنية وصور المشتبه بهم والجدران المغطاة بالرسومات الجدارية المزينة بالصحف القديمة، كما تم تصميم حجرات العملاء على شكل سجن فردي، بحسب موقع scmp.

ولزيادة أجواء السجن، خصص أصحاب المطاعم غرفة مظلمة كغرفة استجواب مليئة بأدوات العقاب مثل الأصفاد وسلاسل القدمين والعصي.

وظهرت مثل هذه الأماكن في مدينة تشينجداو بمقاطعة شاندونج الشرقية، وهانجتشو بمقاطعة تشجيانج، أيضًا في الشرق؛ وتشونجتشينج في جنوب غرب الصين.

وعادةً ما يتقاضى أصحاب المطاعم حوالي 50 يوانًا (7 دولارات أمريكية) مقابل مشروبات مثل الكوكتيلات والمياه الغازية والقهوة، وفي بعض المنافذ، يتعين على الزبائن دفع 10 يوانات إضافية لاستئجار بذلة برتقالية مميزة.

عند دخول المطاعم، يُطلب من الزبائن التوقيع على "خطاب اعتراف" والحصول على "ملف جنائي" يوضح الجريمة "التي ارتكبوها"، ويتم التقاط صورة للرعاة قبل أن يتم اصطحابهم إلى "زنزاناتهم".

ويتفاعل موظفو المطاعم، الذين يرتدون زي السجن، أيضًا مع "السجناء" من خلال سؤالهم عن الجريمة التي ارتكبوها وتذكيرهم "بقواعد السجن" مثل عدم تدمير الطاولات، وأعجبت هذه الفكرة العديد من الأشخاص عبر الإنترنت.

يمكنك التقاط صور جذابة بسهولة هناك، الإضاءة مناسبة والديكورات مثيرة للاهتمام. أجواء السجن نابضة بالحياة. أوصيتُ أصدقائي بهذه التجربة الغامرة،" علق أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آخر: "ذهبت إلى المطعم في هانجتشو في الساعة العاشرة مساءً في أحد أيام الأسبوع واضطررت إلى الانتظار لمدة 20 دقيقة للدخول. إنه مشهور جدًا!، لاحظ شخص آخر: "هذه المطاعم وهذا العالم مجنون."

ولكن آخرين كان لهم رأي مختلف، قال أحدهم: "إنها فكرة مفتوحة جدًا. لا أفهمها، السجن مكانٌ قيّمٌ لمعاقبة المجرمين وتثقيفهم وتقويمهم.. إن جعل السجن مكانًا ترفيهيًا سيُضعف من شعور الناس بالرهبة من القانون. كما أنه قد يُسيء إلى الضحايا الحقيقيين وعائلاتهم".